Tài xế xe đầu kéo bỏ trốn sau vụ tai nạn chết người

Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác định được phương tiện và người điều khiển liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Cổ Đạm.

Khoảng 21h30 ngày 23/3, tại km20+300 đường tỉnh 547, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Sau vụ việc, tài xế lái phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát hệ thống camera an ninh và khoanh vùng phương tiện nghi vấn.

Sau khoảng 17 giờ truy vết, cơ quan chức năng xác định ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-048.xx kéo theo rơ-moóc biển số 15R-031.xx cùng người điều khiển có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan chức năng cho biết hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn là tình tiết tăng nặng, có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt 3-10 năm tù.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông khi xảy ra tai nạn cần dừng xe, giữ nguyên hiện trường, kịp thời cứu giúp người bị nạn và phối hợp giải quyết theo quy định.