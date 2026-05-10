Tài xế ô tô chở đoàn thiện nguyện bị xử phạt nặng vì không có bằng lái

Ngày 10/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định xử phạt với anh N.V.H. (SN 1997, ở xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), do có hành vi điều khiển ô tô chở khách nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định.

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng. Ngoài ra, cảnh sát cũng xử phạt với chủ chiếc xe khách nêu trên số tiền 29 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện trong 10 ngày làm việc.

Chiếc ô tô chở đoàn thiện nguyện trong vụ việc (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo cảnh sát, vào lúc 15h ngày 9/5, tại km240+800 quốc lộ 37, thuộc xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện ô tô khách mang BKS 99E-013.xx do tài xế H. điều khiển, trên xe đang chở 20 hành khách đi làm thiện nguyện từ tỉnh Bắc Ninh lên xã Thác Bà.

Tuy nhiên qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế H. không có giấy phép lái xe. Sau khi lập biên bản xử lý với tài xế vi phạm, tổ CSGT đã chủ động hỗ trợ, liên hệ phương tiện khác để đưa đoàn thiện nguyện tiếp tục di chuyển an toàn, bảo đảm kịp thời gian thực hiện hoạt động thiện nguyện.

Nhà chức trách cho hay, quá trình CSGT xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn, hỗ trợ tối đa cho người dân.

Phòng CSGT Lào Cai khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt đối với các chuyến đi đường dài, liên tỉnh cần kiểm tra đầy đủ phương tiện trước khi xuất phát; tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.