Nam thanh niên ở Lào Cai bị phạt vì độ pô, không có bằng lái xe máy

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt với H.V.Đ. (SN 2007, ở xã Xuân Quang), do có hành vi điều khiển xe máy độ pô, không có giấy phép lái xe. Cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với người giao xe cho em Đ., tổng số tiền phạt là 14,5 triệu đồng.

CSGT lập biên bản xử phạt với em Đ. (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo cảnh sát, vào lúc 17h50 ngày 5/5, Công an phường Lào Cai phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại đường Hồng Hà, phường Lào Cai, đã phát hiện H.V.Đ. điều khiển xe máy BKS 24HB-248.xx và có các hành vi vi phạm nêu trên.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ để xử lý sự việc theo quy định.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện giao thông của con em mình, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.