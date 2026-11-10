Hà Nội đang triển khai quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với trọng tâm là khu vực phía Đông hồ. Dự án này không chỉ hướng đến việc tạo ra các không gian công cộng hiện đại mà còn chú trọng bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời phát triển các chức năng dịch vụ dưới lòng đất.

Theo định hướng nghiên cứu, hồ Hoàn Kiếm được xác định là trung tâm của một chỉnh thể không gian lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan. Phạm vi nghiên cứu có diện tích khoảng 65,89ha, thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Ranh giới nghiên cứu phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, Nhà Chung và Quang Trung.

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm được định hướng hình thành một hệ thống quảng trường, công viên liên kết khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Đồng thời, khu vực này cũng được nghiên cứu phát triển theo hướng tăng cường các chức năng công cộng và dịch vụ dưới lòng đất.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã có những thay đổi đáng kể, dần lộ rõ hình hài sau thời gian giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.

Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 2,14ha. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành vào tháng 4 vừa qua.

Sau khoảng 6 tháng thi công, chỉnh trang, Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Các hạng mục lát đá tự nhiên, trồng cỏ, cây xanh, vườn hoa đang được gấp rút hoàn thiện, hướng tới tạo không gian công cộng phục vụ nhân dân.

Phần lớn các hạng mục của Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành, dự kiến sớm đưa vào phục vụ người dân trong thời gian tới.

Cũng trong khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Bưu điện Hà Nội đang được nghiên cứu phương án hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp, đồng thời tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên tòa nhà VNPT.

Tháp Hòa Phong, di tích cổ duy nhất còn sót lại của tổng thể kiến trúc chùa Báo Ân, nằm ở bờ Đông Nam hồ Hoàn Kiếm.

Phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tổ chức không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát lớn Hà Nội. Tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền được nghiên cứu tổ chức thành không gian đi bộ.

Khu vực trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi cũng được nghiên cứu phương án để hạ giải.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các công trình kiến trúc hiện hữu đều được đặt trong diện tái cấu trúc. Ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu Trĩ Viên (nằm trong khuôn viên khối nhà Cung Thiếu nhi), UBND TP Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước được định hướng giữ lại.

Ấu Trĩ Viên, công trình kiến trúc được chính quyền thực dân Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ XIX cũng được đề xuất giữ lại.

Trụ sở UBND TP HN và trụ sở Ngân hàng Nhà nước cũng được đề xuất giữ lại, không nằm trong diện tái cấu trúc, giải tỏa.

Theo thiết kế quy hoạch, Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ nâng cấp không gian công cộng, cải thiện kết nối giao thông và bảo tồn các công trình văn hóa quan trọng. Phần lớn các hạng mục của Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện đã hoàn thành, mang lại một diện mạo mới cho khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm với nhiều công trình nằm trong diện hạ giải, chỉnh trang đô thị cạnh hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Google Maps).