Nam thanh niên đi xe máy một bánh "làm xiếc" trên đường

Ngày 8/5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng một bánh, trong video đăng tải trên mạng xã hội.

Nam thanh niên T.T.P. điều khiển xe máy đi bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phản ánh của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 35K1-654.xx có hành vi không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe chạy bằng một bánh (đối với xe hai bánh khi tham gia giao thông) trên địa bàn xã Lai Thành (Ninh Bình).

Tổ CSGT đường bộ số 3, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) đã phối hợp với Công an xã Lai Thành tiến hành xác minh, truy tìm phương tiện và nam thanh niên vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính người điều khiển phương tiện và tiến hành triệu tập anh T.T.P. (SN 2008, trú tại xóm 4, xã Lai Thành) đến làm việc. Anh này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.