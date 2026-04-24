Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cầu Bồng Sơn

Chiều 24/4, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận vụ va chạm liên hoàn giữa xe đầu kéo và nhiều ô tô tải xảy ra tại cầu Bồng Sơn trên quốc lộ 1, qua địa bàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 24/4, tại đoạn giữa cầu Bồng Sơn bắc qua sông Lại Giang (thuộc địa phận phường Bồng Sơn).

Tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo và các ô tô tải trên cầu Bồng Sơn (Ảnh: Trần Tiến).

Vụ tai nạn liên quan đến 2 ô tô tải và 2 xe đầu kéo khi các phương tiện này di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, qua cầu Bồng Sơn.

Nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông tại khu vực.

Vụ việc xảy ra giữa cầu với lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đông đúc, gây ảnh hưởng giao thông trong nhiều giờ liền.

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa các phương tiện liên quan vụ tai nạn ra khỏi cầu Bồng Sơn, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể là do một phương tiện khi di chuyển qua cầu theo hướng Bắc - Nam bất ngờ gặp xảy ra sự cố chết máy giữa cầu, gây ra tai nạn liên hoàn.