Sự kỳ bí bên trong hang đá cổ hàng trăm triệu năm ở Đà Nẵng

Hang Dơi nằm tại xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng), cách Tam Kỳ khoảng 35 km. Đây là một trong những vết lộ đá cổ hiếm hoi ở miền Trung. Hiện tại khu vực hang được bao phủ một lớp thảm thực vật dày đặc.

Những dấu tích hàng trăm triệu năm trong Hang Dơi (Video: Hoài Sơn).

Ngày 21/7, UBND xã Thạnh Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với danh lam thắng cảnh Hang Dơi. Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (áo dài vàng), tham quan, khảo sát Hang Dơi (Ảnh: Thúy Hằng).

Theo UBND xã Thạnh Bình, quần thể Hang Dơi được các nhà nghiên cứu cho rằng được kiến tạo từ hàng trăm triệu năm trước, đây là một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở vùng Quảng Nam - Đà Nẵng. Nơi đây được các nhà địa chất học đánh giá cao về giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử, được ví như "công viên Kỷ Jura" với những trận đồ hóa thạch.

Hang có nhiều ngóc ngách, miệng hang không quá sâu nhưng rất tối, khó đi.

Các phiến đá tại đây hiện rõ dấu tích phân phiến, uốn nếp và sự biến dạng do kiến tạo, là minh chứng cho quá trình vận động mạnh mẽ của vỏ trái đất qua hàng trăm triệu năm.

Hang Dơi được ví như một bảo tàng tự nhiên về hoạt động địa chất. Những phiến đá được mài mòn, lộ những vân thạch với những đường vân gợn sóng, chạy dài. Một người dân sinh sống gần hang cho biết ngày trước dơi ở trong hang rất nhiều, buổi chiều là lũ dơi ào ra khỏi hang như ong vỡ tổ. Nay dơi bị đánh bắt nhiều và môi trường kiếm ăn thu hẹp nên số lượng còn lại trong hang rất ít, có khi không thấy xuất hiện.

Những dây leo bám chặt vào đá bên trong hang. Bên ngoài những phiến đá bị mài mòn cũng phủ đầy rêu.

Theo ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hang Dơi là cơ sở của các tổ chức cách mạng của Khu V, Tỉnh ủy và của huyện Tiên Phước (cũ). Việc công nhận Hang Dơi là di tích không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, địa chất độc đáo của địa danh này, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và truyền thống cách mạng.

Cũng theo ông Lin, danh thắng Hang Dơi đã được quy hoạch điểm đến và là một trong những điểm nổi trội có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên, việc du khách tự phát đến du lịch Hang Dơi cũng kéo theo hệ lụy là rác thải phát sinh bên trong hang.

Cũng nằm tại xã Thạnh Bình, cách Hang Dơi không xa là bãi đá Lò Thung. Nơi đây được ví như “vương quốc đá” huyền bí với hàng trăm tảng đá lớn nhỏ, trải dài hơn 2km trên dòng Đá Giăng.

Theo giới thiệu của các cơ quan truyền thông, những tảng đá qua hàng nghìn năm tồn tại, dưới tác động của điều kiện tự nhiên cùng với sự biến đổi mạnh của dòng chảy đã tạo nên những hình thù kỳ thú và biến Lò Thung thành một di tích có giá trị nghiên cứu địa chất cao. Trong ảnh là dòng suối chảy qua một ghềnh đá tại Lò Thung.

Vị trí của Hang Dơi, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Google Maps).