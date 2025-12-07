Sau phản ánh của cử tri, Bộ Xây dựng chỉ đạo chi gần 20 tỷ đồng sửa quốc lộ

Bộ Xây dựng mới có văn bản số 14694 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để cung cấp thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được Báo cáo của cử tri tỉnh Nghệ An có kiến nghị nội dung: Cử tri xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc phản ánh khoảng 100 hộ dân hai bên đường quốc lộ 46C, đoạn qua xóm Xuân Lộc thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi có mưa lớn.

Cử tri kiến nghị làm cống, mương thoát nước hai bên tuyến quốc lộ 46C, đoạn qua xóm Xuân Lộc.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã chỉ đạo giải quyết và có Công văn số 1361/BGTVT-KCHT ngày 26/3/2024 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để thông tin tới cử tri.

Quốc lộ 46C sạt lở nghiêm trọng vào cuối tháng 10 (Ảnh: Hữu Biền).

Bộ Xây dựng cập nhật tình hình kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri như sau: Đoạn tuyến qua xóm Xuân Lộc trên quốc lộ 46C đã được bổ sung rãnh thoát nước trong công trình "sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn km14+020-km16+020; sửa chữa rãnh thoát nước đoạn km4+441-km5+592.

Đồng thời đoạn tuyến này được nâng dải phân cách giữa đoạn km18+700-km21+100; gia cố mái thượng lưu cống km54+990; hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (ATGT) đoạn km0-km55+400, quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An với kinh phí 19,6 tỷ đồng. Công trình đã được khởi công xây dựng vào ngày 13/6, hiện đã thi công hoàn thành bao gồm đoạn rãnh thoát nước đoạn km4+441-km5+592".

Sau khi thống nhất với UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng đã đề nghị và Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong đó bao gồm quốc lộ 46C) từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư sau khi tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục giải quyết các nội dung liên quan đến kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.