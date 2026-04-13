Sạt lở 75m đường, 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Ngày 13/4, UBND xã Bình Phú (tỉnh Đồng Tháp) đã thông tin về vụ sạt lở ở đường Đông sông Phú An, đồng thời kiến nghị khẩn cấp lên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan ban ngành sớm có biện pháp khắc phục và hỗ trợ kinh phí làm đê bao.

Trước đó, lúc 6h30 ngày 12/4, đoạn sạt lở dài khoảng 75m thuộc địa bàn ấp 2, xã Bình Phú xảy ra trên phần đất hộ ông Trần Trương Hữu Tấn và ông Phạm Minh Tâm. ​

Đoạn đường bị chia cắt vì sạt lở (Ảnh: CTV).

Tại hiện trường, toàn bộ thân đê bao ngăn triều cường và mặt đường giao thông Đông sông Phú An đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Các vết nứt vẫn tiếp tục khoét sâu, khiến việc lưu thông đường bộ qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn. ​

Vụ sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà của 6 hộ dân. Trong đó, có 1 hộ nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp. Các căn nhà này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không được gia cố kịp thời. ​

Bên cạnh đó, việc mất thân đê bao đang đe dọa trực tiếp đến hơn 500ha sầu riêng của bà con nông dân. Nếu triều cường dâng cao sẽ gây thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn cho vùng chuyên canh này.

Ngoài ra, khoảng 1.000 hộ dân và các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày. ​

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó tạm thời như: ​Thiết lập rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân qua lại khu vực sạt lở. ​Đồng thời, điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông tạm thời theo hướng đường Gò Da; ​cử cán bộ trực 24/24 tại hiện trường để theo dõi diễn biến và sẵn sàng hỗ trợ 6 hộ dân di dời người và tài sản khi có tình huống xấu. ​

Trước tình hình vượt quá khả năng ngân sách địa phương, UBND xã Bình Phú đã có kiến nghị khẩn cấp lên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan ban ngành.

Địa phương mong muốn sớm thành lập đoàn khảo sát chuyên môn để có phương án xử lý kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ kinh phí khắc phục đê bao và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.