Sập nhà ở Quảng Ninh, một người tử vong

Chiều 3/5, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê (Quảng Ninh), cho biết vụ sập nhà xảy ra khoảng 16h tại khu Tràng An.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra sự cố, ngôi nhà 2 tầng đang được sửa chữa ở tầng 1 bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Ba người bên trong không kịp thoát ra ngoài và bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Lực lượng chức năng cùng người dân cứu được 2 người và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Sau nhiều nỗ lực, lượng lượng chức năng đã đưa được nạn nhân mắc kẹt ra bên ngoài nhưng đã tử vong.

Ông Dương cho biết căn nhà trước đây là cửa hàng bán trà sữa, đang sửa chữa để cho thuê kinh doanh dịch vụ khác.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.