Sáng kiến An toàn Giao thông 2025: Ba chủ đề gần gũi, cảnh tỉnh thói quen nguy hiểm

Từ “Lướt mạng - mất mạng” đến “Trao chìa vội vàng”: Lời cảnh tỉnh từ thói quen nguy hiểm khi tham gia giao thông

Cuộc thi năm nay tập trung vào 3 chủ đề chính, vốn là những thói quen không ít người Việt mắc phải khi tham gia giao thông.

Chủ đề 1: “Lướt mạng - Mất mạng”

Khi tham gia giao thông, không ít trường hợp chỉ vài giây mất tập trung để trả lời tin nhắn, lướt mạng xã hội hay nghe điện thoại, người cầm lái - dù là học sinh, sinh viên hay người trưởng thành - có thể đánh mất cả tương lai.

Những khoảnh khắc “tay còn cầm lái, nhưng tâm trí đã rời khỏi con đường” có thể dẫn tới hậu quả khôn lường khi gặp một khúc cua bất ngờ, một cú phanh gấp phía trước... là đủ để đổi lấy thương tích, thậm chí mạng sống. Nguy hiểm rõ ràng như vậy, nhưng với nhiều người, thói quen này vẫn bị coi nhẹ, cho đến khi hậu quả không thể cứu vãn.

Chủ đề 2: “Điền vào chỗ trống”

Trên những con đường đông nghẹt, nhất là đại lộ và các thành phố lớn, cảnh ô tô lấn làn xe máy hay xe máy len lỏi vào bất cứ khoảng trống nào đã trở thành “điệp khúc” thường ngày.

Chỉ một chút vội vàng, một chút ích kỷ trên đường cũng đủ biến giao thông thành hỗn loạn. Nguy hiểm nhất là khi xe máy lọt vào “điểm mù” của ô tô, nơi người lái không thể nhìn thấy, và tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc.

Chủ đề 3: “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”

Mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một “khối sắt thép” cần được điều khiển bằng sự trưởng thành và ý thức. Thế nhưng, không ít học sinh vẫn hàng ngày điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa được trang bị kỹ năng và hiểu biết về luật giao thông.

Nguy hiểm bắt đầu từ sự dễ dãi của phụ huynh khi trao chìa khóa mà thiếu kiểm soát, hoặc từ sự liều lĩnh của các em khi tự ý lấy xe. Một quyết định tưởng nhỏ của người lớn có thể mang lại hệ lụy lớn cho cả gia đình và xã hội. “Trao xe cũng là trao trách nhiệm” là thông điệp của chủ đề thứ 3 trong cuộc thi năm nay.

Hình thức dự thi linh hoạt, khuyến khích sáng tạo

Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông, báo Dân trí và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là năm thứ 4 triển khai cuộc thi này.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài; người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên. Người dự thi có thể tham gia với vai trò cá nhân hoặc tập thể.

Hồ sơ dự thi bắt buộc bao gồm:

- Đơn đăng ký dự thi: cá nhân, tổ chức dự thi tải mẫu đơn từ địa chỉ https://bit.ly/dangkySKATGT2025 hoặc quét mã QR của cuộc thi.

- Bản cam kết bản quyền, khẳng định ý tưởng, sáng kiến hoặc sản phẩm chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác

Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 đã diễn ra vào ngày 14/10 tại Trường Đại học Lao Động - Xã hội (Ảnh: BTC).

Tùy vào loại hình, bài dự thi có thể thể hiện qua nhiều cách khác nhau như sáng kiến, giải pháp hay ý tưởng tuyên truyền giáo dục.

Với hình thức sáng kiến, thí sinh trình bày dưới dạng bản thuyết minh (tối đa 10 trang) kèm hình ảnh minh họa, sơ đồ hoặc thiết kế trực quan (PowerPoint, Canva, Figma…). Nội dung cần thể hiện rõ tính mới, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn giao thông tại Việt Nam.

Nếu chọn hình thức giải pháp, thí sinh phải trình bày được sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng công nghệ như app, website, phần mềm, thiết bị hỗ trợ... dự thi. Bài dự thi gồm thuyết minh chi tiết và bản demo (kế hoạch) với file, video không quá 5 phút hoặc link prototype. Nếu sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, thí sinh cần nêu rõ giai đoạn hiện tại và kế hoạch triển khai.

Với ý tưởng tuyên truyền - giáo dục, bài dự thi sẽ là các đề xuất chiến dịch hoặc công cụ truyền thông sáng tạo với thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, có khả năng lan tỏa và thay đổi hành vi tích cực. Hình thức thể hiện linh hoạt, từ poster, video clip, infographic, bộ nhận diện, kịch bản truyền thông mạng xã hội… kèm bản thuyết minh ngắn gọn về thông điệp, đối tượng hướng đến và hiệu quả dự kiến.