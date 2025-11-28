"Điều giá trị nhất ở Sáng kiến An toàn Giao thông là tinh thần sáng tạo vì cộng đồng"

Ý tưởng giản dị ứng dụng thực tiễn mang tới những giá trị tích cực

Với sáng kiến “Ứng dụng Thư viện An toàn giao thông”, chị Lê Thị Tú - giáo viên đến từ Nghệ An - đã giành giải Ba của cuộc thi năm 2024. Ứng dụng hoạt động như một thư viện số trực tuyến, nơi người dùng có thể truy cập kho kiến thức về luật giao thông đường bộ.

Không chỉ cung cấp thông tin, sản phẩm còn tích hợp các trò chơi tương tác giúp người học vừa giải trí, vừa ghi nhớ quy định an toàn giao thông một cách tự nhiên.

Là giáo viên không chuyên về công nghệ, việc phát triển ứng dụng số là một thử thách lớn. Nhưng không để hạn chế đó cản bước, chị Tú đã tự học thêm, tìm hiểu các phần mềm hỗ trợ để hiện thực hóa ý tưởng. Theo chị, yếu tố quan trọng nhất của một sáng kiến là bám sát thực tiễn và có khả năng ứng dụng.

“Giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội mới. Các bạn thí sinh năm nay hoàn toàn có thể khai thác công cụ AI để tạo nên giải pháp sáng tạo, hiệu quả hơn cho giao thông an toàn”, chị Tú gợi ý.

Giải Nhất năm 2024 thuộc về nhóm tác giả: Bạch Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thùy Tiên, Nguyễn Vũ Lâm, Nguyễn Minh Đức, Đinh Văn Duy với tác phẩm "Camera xử phạt vi phạm và phân tích giao thông thông minh" (Ảnh: Mạnh Quân).

Với sản phẩm “Thiết bị cảnh báo điểm mù giao thông ở khúc cua nguy hiểm”, nhóm tác giả Lê Văn Mạnh, Trần Như Ngọc, Mai Hoàn Hảo đã giành giải Nhì của mùa giải 2024. Sáng kiến này sử dụng cảm biến và hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giúp người lái xe nhận biết sớm phương tiện ở các khúc cua gấp, nơi thường xảy ra tai nạn.

Sau cuộc thi, trên hành trình đưa thiết bị ứng dụng vào cuộc sống, nhóm tác giả đã kết nối chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang để triển khai thí điểm tại một số khúc cua nguy hiểm ở thành phố Vị Thanh.

“Dữ liệu ban đầu cho thấy số vụ va chạm nhẹ tại các điểm này giảm đáng kể. Phản hồi từ người dân rất tích cực, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Đây không còn đơn thuần là cuộc đua trí tuệ, mà còn là cầu nối mang tinh thần sáng tạo của người Việt lan tỏa”, anh Mạnh kể.

Là người trẻ đam mê công nghệ, anh Trần Nguyễn Tuấn Anh đã tạo dấu ấn với sáng kiến “Giải pháp giao thông an toàn thông minh VietTraffic”, sử dụng AI và Machine Learning để hỗ trợ người tham gia giao thông. Ứng dụng tích hợp nhiều tính năng: cảnh báo khi vượt tốc độ, gửi tín hiệu SOS tự động khi xảy ra sự cố, và chatbot AI tư vấn luật giao thông.

Với Tuấn Anh, tính khả thi là yếu tố then chốt quyết định giá trị của sáng kiến. Anh cho rằng một ý tưởng hay nhưng không thể triển khai thực tế thì khó tạo ra tác động tích cực: “Tôi nghĩ ban giám khảo đánh giá rất cao những ý tưởng đơn giản, dễ áp dụng, có thể lan tỏa nhanh”.

Sau khi đạt giải, Tuấn Anh tiếp tục hoàn thiện sáng kiến, tích hợp thêm công nghệ AI để hỗ trợ người tham gia giao thông một cách an toàn và thông minh hơn. Ứng dụng hiện đã được thử nghiệm ở quy mô nhỏ, hoạt động ổn định và đã được đưa lên các cửa hàng ứng dụng của iOS và Android để cộng đồng có thể tải về sử dụng.

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm chung với Hội đồng giám khảo và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải năm 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Lan tỏa giá trị, truyền cảm hứng cho mùa thi mới

Nhìn lại hành trình nhiều năm tổ chức, điều các tác giả cùng đồng thuận là cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam đã xây dựng một sân chơi ý nghĩa, nơi những ý tưởng vì cộng đồng được lắng nghe, trân trọng và lan tỏa. Không chỉ dừng lại ở giải thưởng, giá trị lớn hơn là cơ hội để sáng kiến được ứng dụng thực tế, tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Khi mùa thi mới khởi động, những người từng đạt giải như chị Tú, anh Mạnh và anh Tuấn Anh đều mong muốn sẽ có thêm nhiều ý tưởng đột phá hơn, gắn với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay Internet vạn vật.

“Chỉ cần xuất phát từ vấn đề thật, với mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho người khác, mỗi người đều có thể tạo ra một sáng kiến ý nghĩa,” anh Mạnh nhắn nhủ.

Cuộc thi tiếp tục là nơi khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ, cùng chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững, đúng với tinh thần mà chương trình hướng đến ngay từ những ngày đầu.