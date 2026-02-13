Sân Chi Lăng được định giá 9.706 tỷ đồng để sẵn sàng đấu giá

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã thông báo kết quả thẩm định giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu), với tổng giá trị hơn 9.706 tỷ đồng.

Tài sản được thẩm định gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng với 14 thửa đất. Cơ quan thi hành án đã hoàn tất các thủ tục kê biên, thẩm định giá và sẽ tổ chức bán đấu giá nguyên khối các lô đất theo đúng quy định.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Việc xử lý khối tài sản này nhằm thi hành một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và đồng phạm.

Bản án buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.