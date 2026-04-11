Rùa quý hiếm liên tục mắc “lưới ma”

Ngày 11/4, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết ngư dân địa phương vừa giao nộp cá thể rùa biển bị mắc “lưới ma”.

Trong khi đánh bắt hải sản vùng ven bờ, ngư dân Dương Quang Thạnh phát hiện cá thể rùa biển mắc trong lưới đánh cá bị trôi dạt. Con rùa có dấu hiệu đuối sức do bị mắc lưới trong thời gian dài. Do đó ngư dân đã giao nộp con rùa cho Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn kiểm tra sức khỏe.

Người dân Lý Sơn đã cứu cá thể đồi mồi mắc "lưới ma" và bàn giao cho Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn (Ảnh: Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn).

“Đây là cá thể đồi mồi nặng 5kg. Sau khi được chăm sóc, con đồi mồi đã khỏe trở lại nên được thả về biển. Cuối tháng 3, ngư dân cũng cứu một con đồi mồi nặng 10kg bị mắc lưới”, ông Dũng thông tin.

Ngư dân đặc khu Lý Sơn thường xuyên phát hiện và cứu nhiều loài sinh vật biển bị mắc vào “lưới ma”. “Lưới ma” là lưới đánh cá đã hư hỏng bị ngư dân vứt bỏ nên trôi dạt trên biển. Loại lưới này rất nguy hiểm đối với nhiều loài sinh vật biển, đặc biệt là đối với rùa. Rùa biển khi mắc vào “lưới ma” sẽ vận động khó khăn, bị hạn chế trong việc tìm kiếm thức ăn nên dễ bị chết.

Đồi mồi là một trong những loài rùa biển nằm trong nhóm có nguy cơ tuyệt chủng, được bảo vệ theo Sách Đỏ Việt Nam. Pháp luật nghiêm cấm việc khai thác, buôn bán đồi mồi dưới mọi hình thức.