Rà soát ma túy tại các nhà trọ ở phường đông dân nhất TPHCM

Ngày 30/5, Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, hôm 29/5, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh nhà trọ và rà soát ma túy đối với hàng trăm người lưu trú trên địa bàn.

Công an phường Dĩ An kiểm tra khu nhà trọ (Ảnh: Công an phường Dĩ An).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy và đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Công an phường Dĩ An còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống tội phạm; hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nói không với ma túy, không sử dụng hay thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Kế hoạch kiểm tra, rà soát của Công an phường Dĩ An nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân địa phương.

Công an phường Dĩ An ghi nhận các kết quả xét nghiệm (Ảnh: Công an phường Dĩ An).

Theo Công an phường Dĩ An, trong năm nay địa phương đang triển khai xây dựng 6 khu phố không ma túy, gồm: Bình Đường 1, Bình Minh 1, Bình Minh 2, Nhị Đồng 2, Thắng Lợi 2 và Đông Chiêu.

Thời gian tới, Công an phường Dĩ An tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát ma túy trong cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phường Dĩ An là địa phương có dân số đông nhất TPHCM với hơn 234.000 người. Phần lớn cư dân là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất.