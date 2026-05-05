4 tài xế ô tô dương tính với ma túy ở TPHCM

Ngày 5/5, Công an phường Dĩ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ phát hiện tài xế ô tô dương tính với ma túy tại một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4/5, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với các tài xế thuộc một doanh nghiệp vận tải trên đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.V.H. (SN 1993, ngụ TP Đồng Nai) dương tính với ma túy đá (MET).

Làm việc với cơ quan chức năng, nam tài xế khai nhận đã sử dụng ma túy vào ngày 28/4.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an mời làm việc thêm 3 tài xế xe tải khác gồm: N.B.L. (SN 1987, quê Thanh Hóa), L.V.Đ. (SN 1992, quê Hà Tĩnh) và L.V.M. (1984, quê Thanh Hóa). Cả 3 đều có kết quả test nhanh dương tính với ma túy đá và thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Dĩ An đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.