Ra quân chiến dịch "Phủ xanh công dân số" ở TPHCM

Ngày 15/5, phường Minh Phụng phối hợp cùng Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động chiến dịch ra quân “Phủ xanh công dân số”.

Theo ông Châu Kiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng, lễ ra quân không chỉ đơn thuần phát động một phong trào mà còn nhằm hiện thực hóa quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đưa tiện ích số đến từng ngõ phố, từng hộ dân.

“Ý nghĩa của từ "phủ xanh" là nỗ lực xóa bỏ rào cản công nghệ, bảo đảm không người dân nào trên địa bàn phường Minh Phụng bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số của thành phố. Chúng ta tổ chức ra quân rầm rộ nhưng phải làm thực chất, để bà con thấy công nghệ không phải điều xa vời mà là công cụ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời bảo vệ quyền lợi an sinh, an ninh của chính mình”, ông Quang chia sẻ.

Ông Châu Kiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng, phát biểu (Ảnh: Lê Trai).

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng cho rằng mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu mỗi người dân trên địa bàn trở thành một công dân số thực thụ.

Theo ông Quang, chuyển đổi số chỉ thành công khi có sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân. Ông mong người dân phối hợp khi các Tổ công nghệ số đến từng nhà hướng dẫn cài đặt ứng dụng, bởi đây là hoạt động phục vụ trực tiếp lợi ích của chính người dân, đồng thời góp phần ứng dụng khoa học công nghệ để cuộc sống hiện đại, văn minh hơn.

Ngoài chiến dịch “Phủ xanh công dân số”, phường Minh Phụng còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thành lập sàn giao dịch việc làm, kết nối nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tạo cơ hội việc làm cho người dân.

Trung tá Lê Hoàng Khang hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng tiện ích (Ảnh: Lê Trai).

Trung tá Lê Hoàng Khang, Phó Trưởng Công an phường Minh Phụng, cho biết mọi người thường nhắc đến việc “phủ xanh đồi trọc” để bảo vệ môi trường và duy trì sự sống. Còn hiện nay, phường Minh Phụng đang thực hiện một sứ mệnh mới mang tính thời đại là “Phủ xanh công dân số”.

“Nếu cây xanh mang lại sự sống cho đất đai thì công dân số chính là nguồn lực mang lại sự thịnh vượng, tiện nghi và văn minh cho đời sống hiện đại. Chúng ta thực hiện chuyển đổi số không phải để chạy theo xu thế mà để cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn và minh bạch hơn”, ông Khang nhấn mạnh.

Người dân được tư vấn, tìm kiếm việc làm (Ảnh: Lê Trai).

Anh Vương Minh Tuấn (SN 1997, ngụ phường Minh Phụng) có mặt từ sớm để tìm kiếm việc làm. Anh cho biết, trước đây làm công việc đóng gói, nhập - xuất hàng hóa, nhưng đã nghỉ việc khoảng 2 tháng nay.

“Trước đây, khi muốn tìm việc, tôi phải lên mạng tra thông tin, nộp hồ sơ rồi chờ lịch hẹn phỏng vấn. Nay có sàn giao dịch việc làm với nhiều lựa chọn, tôi có thể đến trực tiếp để được tư vấn và tìm công việc phù hợp với bản thân”, anh Tuấn chia sẻ.