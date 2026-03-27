Đề xuất nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp hưởng 70% phụ cấp ưu đãi nghề

Ngày 27/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tại dự thảo nghị quyết là nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Cụ thể, hưởng mức 70% tính trên lương đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống, xiếc, múa rối, opera, nhạc kịch (musical), vũ kịch (ballet), giao hưởng; viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn làm việc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghệ sĩ cũng có thể được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia hoạt động trong tác phẩm, chương trình, tiết mục để xác định: chế độ bồi dưỡng luyện tập từ 8% đến 15% mức lương cơ sở/buổi luyện tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn tối thiểu từ 30% đến 50% mức lương cơ sở/buổi biểu diễn.

Tại buổi thẩm định, đại diện Bộ Tài chính cho biết hiện nay mức phụ cấp đang dao động khoảng 35%. Do đó, cơ quan soạn thảo cần tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách và nguồn lực bảo đảm triển khai.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phản ánh Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo quy định phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên, tối thiểu 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên công tác tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong khi dự thảo nghị quyết trên đề xuất mức 70% và tối thiểu 40% sẽ dẫn tới bất cân xứng trong phụ cấp giữa giáo viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp và những người làm công tác văn hóa, thể thao. Vì thế, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét việc áp dụng mức phụ cấp cho thống nhất, công bằng hơn giữa các đối tượng.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm thể chế hóa một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở thực tiễn, bà Oanh lưu ý cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đánh giá tác động quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt làm việc tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu rà soát, tổng hợp, quy định chi tiết, cụ thể từng giải pháp đột phá cho từng lĩnh vực cụ thể nhằm tránh chồng chéo với các luật, chương trình đã ban hành. Trường hợp cần thiết, có thể bổ sung các cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa.