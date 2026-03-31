Những điểm đặc biệt trong kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 31/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng các bộ ngành, địa phương dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhấn mạnh cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

“Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây cũng là dịp để tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội

Hội nghị lần này là dịp đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử, làm rõ nguyên nhân thành công, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ sau.

Cho biết hội nghị sẽ nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đó sẽ là những đánh giá, định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bầu cử và hoạt động của Quốc hội, HĐND trong thời gian tới.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia), cho biết với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong tổng số 863 người ứng cử.

Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử; đại biểu do địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử; không có người tự ứng cử trúng cử.

Đặc biệt, theo ông Mạnh, số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145. “Kết quả cho thấy cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, giảm kiêm nhiệm; tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40% - cao nhất từ trước đến nay”, ông Mạnh thông tin.

Một điểm đặc biệt khác được Tổng Thư ký Quốc hội để cập là lần đầu tiên có đại diện dân tộc Ơ Đu. Tỷ lệ đại biểu nữ cũng duy trì ở mức cao (30%), thể hiện bước tiến về bình đẳng giới và tính đại diện.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (Ảnh: Phạm Thắng).

Với bầu đại biểu HĐND các cấp, báo cáo cho thấy ở cấp tỉnh đã bầu đủ 2.552 đại biểu; cấp xã đã bầu 72.438 đại biểu (thiếu 160 so với số được bầu theo luật do lý do bất khả kháng).

Việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành. Sau khi xác nhận, HĐND các cấp đã và đang tổ chức kỳ họp thứ nhất để tổng kết bầu cử, kiện toàn nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định.

Ông Lê Quang Mạnh khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp.

“Hội đồng bầu cử quốc gia tin tưởng rằng, với niềm tin và quyết tâm mới, Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước”, theo lời Tổng Thư ký Quốc hội.