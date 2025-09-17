Quảng trường phía Đông hồ Gươm: 59 hộ dân, tổ chức được di dời đi đâu?

Phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã thông báo kế hoạch thu hồi đất, phổ biến các quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Hài hòa lợi ích

Theo phường Hoàn Kiếm, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm được định hướng là không gian giao thoa văn hóa, là điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch kiến trúc thành phố.

Phường này khẳng định việc xây dựng quảng trường và công viên tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm không chỉ giải quyết bài toán thiếu không gian công cộng mà còn tạo ra một không gian mở, nơi văn hóa, nghệ thuật được tôn vinh, phát huy.

Để thực hiện dự án, nhiều cơ quan, tổ chức tại khu vực này sẽ phải di dời.

Một phối cảnh dự kiến khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhà ga C9 (Ảnh: Phường Hoàn Kiếm).

Ông Ngô Anh Toàn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Quản lý Đô thị phường Hoàn Kiếm, cho biết các chính sách bồi thường về đất đai được áp dụng theo đúng Điều 95 và Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, với mức giá bồi thường được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt.

Theo đó, đối với tài sản, chính sách bồi thường được xây dựng trên nguyên tắc hài hòa lợi ích. Mức bồi thường cho nhà cửa và công trình bị tháo dỡ sẽ được tính bằng giá trị xây dựng mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân cũng sẽ được nhận một số khoản hỗ trợ khác để di chuyển tài sản và ổn định sản xuất kinh doanh với mức hỗ trợ có thể lên tới 30% thu nhập sau thuế bình quân của ba năm liền kề.

Những người lao động bị ảnh hưởng được hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc trong tối đa 6 tháng, bảo đảm cuộc sống không bị xáo trộn.

Chính sách thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng cũng sẽ được áp dụng, như một sự ghi nhận và khuyến khích tinh thần đồng thuận, hợp tác từ các đơn vị.

Phường Hoàn Kiếm cho biết để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn, các đơn vị điện lực được bố trí trụ sở tạm hoặc được hỗ trợ chi phí thuê trụ sở tạm, chi phí di chuyển và cải tạo, sửa chữa trụ sở tạm.

Người dân đủ điều kiện được bồi thường đất hoặc tái định cư

Nhiều hộ dân và các tổ chức thuộc diện phải di dời cũng đã có ý kiến liên quan đến chính sách bồi thường như cơ sở xác định giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ...

Hồ Gươm ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Phường Hoàn Kiếm cho biết tổng diện tích dự kiến khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha. Khu vực này có 59 chủ sử dụng nhà đất gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân.

Do là một dự án đặc biệt nên TP Hà Nội đã chấp thuận bố trí cho các hộ dân có đủ điều kiện được bồi thường về đất tại các ô đất phục vụ giãn dân phố cổ trong khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng và ô đất ký hiệu 5.B1-CT ở xã Đông Anh.

Các hộ dân được lựa chọn bốc thăm đất tại Đông Anh hoặc Việt Hưng.

Phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ có nhiều buổi tiếp xúc, giải đáp thắc mắc cho từng hộ gia đình với các trường hợp cụ thể trên tinh thần chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và hợp lý.

Để thực hiện dự án, 7 cơ quan đã được phê duyệt phương án bố trí địa điểm mới gồm Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty viễn thông Điện lực và công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), Công ty TNHH MTV khách sạn - du lịch và dịch vụ thương mại Điện lực...

Các đơn vị sẽ được chuyển đến các khu vực mới như khu đô thị mới Cầu Giấy và số 5-7 Hàng Gà.

Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội sẽ di chuyển về trụ sở mới tại 144 Trần Phú, Hà Đông; Viện Văn học sẽ chuyển sang trụ sở mới tại 18C Phạm Đình Hổ. Riêng Sở Văn hóa và Thể thao, thành phố đang giao Sở Tài chính rà soát, bố trí địa điểm mới.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước ngày 10/10.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.