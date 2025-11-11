Cần hơn 400.000 tỷ đồng để đầu tư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng

Liên quan đến dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết trong tháng này, đồ án quy hoạch dự án sẽ được hoàn thiện và đưa ra lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng xem xét để làm cơ sở triển khai.

Theo ông Thành, thành phố đã huy động tất cả các cấp, ngành, địa phương vào cuộc với mong muốn trước Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ khởi công dự án.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng là 1 trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đây cũng là dự án được TP Hà Nội xác định là đặc biệt quan trọng, đa mục tiêu.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến trải dài trên 40km (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo ông Thành, dự án với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4 và tác động tới khoảng 40.000 người dân. Sơ bộ tính toán cần khoảng hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Cùng với đó, ông Thành cho biết đồ án quy hoạch ban đầu cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong, với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000ha chạy dọc theo chiều dài đại lộ.

Theo định hướng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, dự án sẽ được chia thành 3 dự thành phần.

Theo đó, dự án thành phần 1 là tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần 3 là xây dựng hai tuyến Monorail (tàu điện một ray) chạy dọc hai bên bờ sông, mỗi tuyến dài khoảng 40km.

Trưởng phòng Tài chính - đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh dự án sẽ góp phần quan trọng để thành phố đạt được 4 mục tiêu lớn mà Tổng Bí thư đã đặt ra cho thành phố gồm giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, giải quyết úng ngập khu vực nội đô.

Bên cạnh đó, ông Thành cho hay với hơn 3.000ha công viên, dự án sẽ tạo nên một mảng xanh rất lớn, hỗ trợ giảm ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước.

Nhấn mạnh bộ mặt đô thị ven sông Hồng hiện khá nhếch nhác, lộn xộn, ông Thành kỳ vọng với dự án này, Hà Nội sẽ có một bộ mặt đô thị mới văn minh, hiện đại và đẹp đẽ hơn. Mặt khác, sông Hồng vẫn là đầu ra chống ngập chính cho khu vực nội đô thành phố.

Trong quá trình triển khai dự án, các điểm bơm thoát nước từ nội đô ra sông Hồng sẽ được thiết lập, nâng cấp, tăng cường tối đa năng lực chống úng ngập. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Ngoài ra, ông Thành cho hay dự án sẽ nghiên cứu xây dựng thêm các cầu hoặc hầm vượt sông tùy theo vị trí quy hoạch.

Những công trình này không chỉ nâng cao năng lực kết nối giao thông, mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cân xứng đối với cả hai bên bờ Nam - Bắc. Đồng thời, mở rộng kết nối đến các tỉnh, thành phố lân cận để củng cố vị thế đầu tàu, anh cả trong vùng đồng bằng sông Hồng của Hà Nội.

Với phạm vi ảnh hưởng tới 40.000 dân, ông Thành cho rằng yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm điều kiện sinh sống cho những người bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho người dân có được nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, ưu tiên cho tất cả người dân được tái định cư tại chỗ.

Ông Thành cho biết lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đưa ra một khái niệm mới là "đô thị tái định cư", để làm cơ sở xem xét bố trí chỗ ở cho những người dân chịu tác động của dự án.

"Dự án này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là biểu tượng mới cho Thủ đô Hà Nội và cả nước", ông Thành khẳng định.