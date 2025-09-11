Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 11/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thông qua Quyết định số 2319 của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ gồm 17 người.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bùi Thị Quỳnh Vân (SN 1974, quê tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ Thạc sĩ lý luận văn học, Cao cấp lý luận chính trị.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cũ).

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị chuẩn y bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.