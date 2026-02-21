Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra khu tái định cư, thúc tiến độ cao tốc

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có chuyến công tác tại Gia Lai, kiểm tra khu tái định cư An Quang Đông và thăm, động viên lực lượng thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra khu tái định cư An Quang Đông (xã Đề Gi), nơi sinh sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ số 13 cuối năm 2025. Ông đã kiểm tra kỹ kết cấu, vật liệu xây dựng, hệ thống điện nước và nền móng các căn nhà mới hoàn thành, đồng thời thăm hỏi, động viên đời sống, việc làm và học hành của con em các hộ dân.

Phó Thủ tướng đến thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình được xây dựng lại nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Chí Anh).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Địa phương cần nhanh chóng ổn định chỗ ở cho người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước với các hộ chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ".

Chị Phan Thị Thanh Thúy (xã Đề Gi), một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng lại nhà, bày tỏ niềm vui mừng: "Tôi rất vui mừng khi được Phó Thủ tướng ghé thăm, chúc Tết. Trước đây ở làng chài, mỗi khi mưa bão đến gia đình luôn thấp thỏm lo lắng, nay chuyển lên đây đã an tâm hơn. Giờ tôi chỉ cố gắng làm ăn để nuôi con".

Khu tái định cư An Quang Đông phục vụ tái định cư tập trung cho 24 hộ dân, trong đó có 8 hộ có nhà bị sập trong đợt bão số 13 vừa qua (Ảnh: Chí Anh).

Khu tái định cư An Quang Đông có diện tích 2,4ha, bố trí tái định cư tập trung cho 24 hộ dân, trong đó có 8 hộ bị sập nhà do bão số 13. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28,3 tỷ đồng, do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12 thi công.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm, chúc Tết và động viên lực lượng thi công gói thầu số 1, Dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (đoạn km0+000 - km22+000).

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, công trường hiện có 6 mũi thi công xuyên Tết với khoảng 15 công nhân và hàng chục thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: "Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối liên vùng giữa khu vực ven biển và phía Tây tỉnh, góp phần hình thành không gian phát triển mới và thúc đẩy hành lang kinh tế Đông - Tây".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện dự án (Ảnh: Chí Anh).

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai và các nhà thầu tăng tốc ngay từ đầu năm, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng theo tinh thần giải phóng tới đâu làm tới đó, siết chặt quản lý chất lượng, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, bán thầu làm ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời, địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các mỏ đất, cát, đá, công khai, minh bạch nguồn vật liệu, ưu tiên mỏ đủ điều kiện, đảm bảo chất lượng, không để nhà thầu sử dụng vật liệu trôi nổi.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025-2029.