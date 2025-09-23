“Phát triển bò sữa sai lầm 10 năm sau mới ân hận”

Quan điểm được Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương đưa ra tại tọa đàm “Thực trạng và giải pháp khôi phục sự phát triển đàn bò sữa” do Hội Chăn nuôi Việt Nam phối hợp với báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 23/9.

Đàn bò sữa ở Việt Nam tăng trưởng mạnh ở mức 2 con số, 15,4%/năm giai đoạn 2010-2015 nhưng đã giảm xuống rất nhanh những năm qua, theo ông Dương.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nêu quan điểm tại tọa đàm sáng 23/9 (Ảnh: Thế Kha).

Tốc độ tăng trưởng về sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm nhanh, từ 17,7%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 6,7%/năm giai đoạn 2015-2020 và chỉ còn 3,4%/năm giai đoạn 2020-2024.

Về nguyên nhân, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng lượng sữa nguyên liệu và thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng cao. Sữa và các sản phẩm từ sữa phát triển quá nóng gây nhiễu loạn thị trường. Sản phẩm sữa kém chất lượng tràn lan, gây sức ép không nhỏ với các dòng sản phẩm chất lượng.

Trong khi đó, việc thu mua sữa tươi nguyên liệu không được các doanh nghiệp “mặn mà” càng thêm khó khăn cho người chăn nuôi.

Ngược lại với hai chỉ tiêu trên, ông Dương nói năng suất sữa của đàn bò trong nước tăng rất nhanh, từ trung bình 5 tấn/con/chu kỳ giai đoạn 2010-2015 đã tăng lên 7 tấn/con/chu kỳ trong giai đoạn 2020-2024. Việt Nam là nước có năng suất bò sữa cao nhất trong khu vực.

Dẫn kinh nghiệm từ các nước lớn trên thế giới cho thấy ngành công nghiệp sữa phát triển đúng nghĩa phải có ngành chăn nuôi bò và gia súc đủ mạnh cho sữa phát triển. Trong khi thị trường sữa của Việt Nam còn rất lớn, bình quân sữa/người dân còn rất thấp.

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng có đánh giá thực trạng giảm đàn bò sữa thời gian qua một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, song song với xem xét, đánh giá lại bài bản công tác quản lý sản xuất kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa hiện nay.

Nhiều nơi trên cả nước đàn bò sữa giảm rất sâu, riêng TPHCM giảm tới hơn 50%, theo ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: H.Mai).

Theo Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm, giai đoạn 2010-2015 tốc độ tăng trưởng đàn bò sữa lên tới 15% mỗi năm, nhiều địa phương như Mộc Châu (Sơn La), Ba Vì (Hà Nội), Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ), Củ Chi (TPHCM) trở thành những “thủ phủ bò sữa”, mang lại sự thịnh vượng cho hàng nghìn hộ chăn nuôi.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2020-2024 bức tranh ngành chăn nuôi bò sữa đã có nhiều thay đổi, xuất hiện những gam trầm và “điểm đen”. Nhiều nơi đàn bò giảm rất sâu, riêng TPHCM giảm tới hơn 50%.

“Đây là những con số buồn và thực sự báo động. Bao cố gắng của các cơ quan quản lý Nhà nước, người dân, những mục tiêu lớn để tăng quy mô đàn bò sữa, phát triển ngành công nghiệp sữa của Việt Nam đang bị đe dọa, sinh kế của biết bao hộ chăn nuôi bò sữa đang đứng trước vô vàn khó khăn, thách thức nghiêm trọng”, ông Đảm nêu thực tế.

Chung nỗi lo lắng, Tiến sĩ Lương Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, phản ánh nguyên nhân thực trạng trên có thể do không còn chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa như giai đoạn trước đây. Trong khi đó giá thức ăn, chi phí đầu vào cho chăn nuôi tăng cao mà giá bán sữa tươi ổn định trong nhiều năm, tăng không đáng kể.

Mặt khác, sữa bột nguyên liệu nhập khẩu giá rẻ đã cạnh tranh rất lớn với sữa tươi sản xuất trong nước, theo ông Dũng.

Ông Dũng tính toán, với dân số trên 100 triệu người, tuy nhiên đàn bò sữa chỉ khoảng 330.000 con, sản xuất sữa tươi mới chỉ đáp ứng 40%, 60% phải nhập khẩu. Mức tiêu thụ sữa bình quân trên đầu người ở Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 của Chính phủ đặt mục tiêu nâng tổng đàn bò sữa lên tối thiểu 650.000 con, đạt sản lượng sữa tươi khoảng 2,6 triệu tấn mỗi năm.

“Người chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam, đặc biệt hơn 130.000 hộ chăn nuôi, trang trại vừa và nhỏ đang đứng trước các khó khăn về chi phí chăn nuôi tăng cao (chủ yếu giá thức ăn tinh tăng cao), trong khi giá thu mua sữa tươi không tương xứng”, ông Dũng phản ánh.