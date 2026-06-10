Phát sinh tranh chấp hợp đồng tại một gói thầu metro Nhổn - ga Hà Nội

Ngày 10/6, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phát thông cáo liên quan đến tình hình thực hiện gói thầu CP06 - hệ thống thiết bị (đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu…) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

MRB cho biết công tác triển khai gói thầu CP06 đang được các bên liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện theo các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.

"Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, áp dụng hợp đồng quốc tế có yếu tố kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh các nội dung cần làm rõ về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường xuyên xảy ra", MRB thông tin.

Hầm metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh: MRB).

Theo MRB, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát, làm rõ các nội dung về kỹ thuật, tiến độ, chi phí và các vấn đề hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các nội dung đang được các bên xem xét, MRB đang tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ cần thiết nhằm bảo đảm việc đánh giá, xử lý được thực hiện khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam và các điều ước, thông lệ quốc tế có liên quan.

Cùng với đó, MRB cho biết đơn vị cũng chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến tiến độ chung.

MRB đang phối hợp với các đối tác và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn, qua đó làm cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xử lý phù hợp, theo thông cáo của MRB.

Cơ quan này cũng cho biết gói thầu này đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đoạn trên cao (chiếm khoảng 92% giá trị công trình), hiện chỉ còn lại khối lượng công việc thuộc phần ngầm chiếm khoảng 8% giá trị công trình.

Tàu metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, ngày 9/6, ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ký văn bản gửi MRB về việc khẩn trương báo cáo tình trạng, kết quả xử lý tranh chấp hợp đồng gói thầu CP06.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình triển khai dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, thời gian qua đã phát sinh nhiều tranh chấp hợp đồng kéo dài, đặc biệt tại gói thầu CP06. Tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027 và làm gia tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Sở Xây dựng cho biết cơ quan này đã có văn bản ngày 27/5 đôn đốc chủ đầu tư (MRB) khẩn trương rà soát, báo cáo một số nội dung liên quan, tuy nhiên đến nay, MRB chưa có báo cáo cụ thể về tình trạng, tiến độ, kết quả xử lý tranh chấp hợp đồng gói thầu CP06, cũng như chưa cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan để làm cơ sở tham mưu UBND TP Hà Nội.

Để bảo đảm tiến độ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị MRB khẩn trương làm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp hợp đồng tại gói thầu CP06, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027 và đề xuất các phương án xử lý, trong đó đánh giá đầy đủ các tác động về kỹ thuật, tài chính và tiến độ.

Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị MRB làm rõ hiệu quả của dịch vụ tư vấn pháp lý của dự án và có văn bản báo cáo gửi cơ quan này trước ngày 12/6.