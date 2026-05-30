Phát loa cảnh báo đường trơn khi trời mưa ở TPHCM

Trao đổi với Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, đơn vị đang thí điểm lắp đặt hệ thống loa và màn hình LED cảnh báo đường trơn trên cầu Sài Gòn, ở làn xe máy, chiều từ Võ Nguyên Giáp đi Điện Biên Phủ.

Thí điểm phát loa cảnh báo khi trời mưa ở TPHCM

Thời gian qua, nhà chức trách ghi nhận nhiều vụ người dân đi xe máy bị té ngã tại lối lên cầu Sài Gòn khi trời mưa. Một phần nguyên nhân là đường trơn trượt, mặt khác do lối lên cầu tương đối dốc.

Do đó, cơ quan quản lý giao thông đã thí điểm lắp đặt loa và màn hình LED cảnh báo. Hệ thống này đi kèm thiết bị cảm biến thông minh. Khi trời mưa, loa và màn hình sẽ tự động được kích hoạt.

Loa sẽ phát "đường trơn, giảm tốc độ", màn hình LED hiển thị dòng chữ tương ứng.

Hệ thống này hoạt động đồng bộ với camera giám sát giao thông đã được lắp đặt trước đó. Trong tương lai, ngoài thông điệp cảnh báo đường trơn, hệ thống có thể được lập trình để phát nhiều nội dung cảnh báo khác.