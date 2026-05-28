Sở Xây dựng TPHCM nêu lý do không tháo dỡ vòng xoay đường Điện Biên Phủ

Chiều 28/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, giải pháp phân luồng giao thông trên đường Cộng Hòa và khu vực vòng xoay đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm đã mang lại những chuyển biến tích cực. Sắp tới, đơn vị sẽ triển khai thêm tại nhiều giải pháp tương tự tại các “điểm nóng” khác trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá tại tuyến đường Cộng Hòa (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) và khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, là các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Sau thời gian ngắn áp dụng, bước đầu, tình hình giao thông tại các khu vực này đã có chuyển biến tích cực, giúp lực lượng chức năng dễ dàng điều tiết và xử lý khi xảy ra ùn ứ.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, hiện các đơn vị tiếp tục triển khai thêm nhiều giải pháp phụ trợ. Đối với tuyến đường Cộng Hòa, ngành chức năng đã điều chỉnh giao thông cục bộ tại một số giao lộ, cải tạo kích thước hình học, cơ giới hóa các rào chắn di động hiện hữu, bổ sung giá long môn, hệ thống dải phân cách di động ở đầu cầu thép Hoàng Hoa Thám, bảng quang báo, tăng cường tiện ích cho người đi bộ băng qua đường.

Sở Xây dựng TPHCM triển khai nhiều điều chỉnh với đường Cộng Hòa để giảm ùn tắc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, các đơn vị tổ chức lại giao thông tại nhiều vị trí, bổ sung thêm 1 làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; cải tạo kích thước hình học khu vực Điện Biên Phủ - Trường Sa.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM đánh giá khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc do xung đột giữa các dòng xe, đặc biệt là hướng từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT thường xuyên phải trực tiếp điều tiết giao thông để giảm ùn ứ.

Sau khi đánh giá nhiều phương án, các cơ quan chức năng đã thống nhất lựa chọn giải pháp giữ lại vòng xoay, kết hợp bố trí đèn tín hiệu giao thông và điều chỉnh luồng tuyến như hiện nay. Tổng chi phí thực hiện khoảng 610 triệu đồng, chủ yếu phục vụ việc di dời hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt dải phân cách, biển báo và đèn tín hiệu giao thông.

Ông Nguyễn Kiên Giang nhận định đây là phương án phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế các điểm giao cắt bất lợi nhưng vẫn giữ được vòng xoay để tạo cảnh quan cho khu vực cửa ngõ TPHCM.

Vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn được giữ lại để tạo cảnh quan (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, cần thêm thời gian để theo dõi, đánh giá hiệu quả của các phương án mới khi người dân dần làm quen và điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp.

Sau hai khu vực nêu trên, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tổ chức giao thông tại nhiều điểm nóng khác như mở lại giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long, tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng và điều chỉnh giao lộ trên đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Phan Văn Hớn) nhằm nâng cao khả năng thông hành.