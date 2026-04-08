Phát hiện tàu cá không có người, chủ phương tiện tử vong dưới biển

Tối 7/4, nguồn tin từ UBND phường Tân Mai (Nghệ An) xác nhận anh T.V.D. (SN 1982, trú tại địa phương) tử vong trong quá trình đánh bắt trên biển.

Khoảng 17h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ anh Trần Văn Dũng (SN 1976, trú phường Tân Mai) về việc phát hiện tàu cá mang số hiệu NA-70140-TS ở khu vực biển cách cửa Lạch Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) khoảng 4,5 hải lý, trên tàu không có người.

Lực lượng chức năng đưa thi thể anh D. vào bờ, bàn giao cho gia đình (Ảnh: T. Lê).

Kết quả xác minh cho thấy tàu cá mang số hiệu NA-70140-TS do anh T.V.D. làm chủ. Theo thông tin người nhà anh D. cung cấp, mỗi lần tàu ra khơi thường có 2 thuyền viên, gồm anh D. và một bạn thuyền. Tuy nhiên, trong chuyến xuất bến vào ngày 24/3, trên tàu chỉ anh D..

Nghi có chuyện chẳng lành, các lực lượng gồm Công an phường Tân Mai, Ban chỉ huy Quân sự phường, Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) di chuyển đến khu vực phát hiện tàu cá của anh D. để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Với sự hỗ trợ của các ngư dân địa phương, đến 18h25 ngày 7/4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh T.V.D.. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, có thể trong quá trình đánh bắt hải sản, anh T.V.D. không may rơi xuống biển, tử vong.