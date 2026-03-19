Phát hiện nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ tại Huế

Chiều 19/3, lãnh đạo UBND phường An Cựu, thành phố Huế thông tin các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân một sinh viên qua đời trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện chị C.V.T.T. (SN 2006, trú tại thành phố Đà Nẵng), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đã tử vong tại nơi thuê trọ nên trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Lực lượng thiện nguyện hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê an táng (Ảnh: Đội xe 0 đồng Huế).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến nay, thi thể nạn nhân đã được Đội xe 0 đồng Huế hỗ trợ đưa về quê an táng.

Phóng viên đã liên hệ lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ Huế để nắm thêm thông tin nhưng chưa có kết quả.