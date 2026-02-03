Phát hiện một thi thể nổi trên sông Tô Lịch

Sáng 3/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) xác nhận vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nạn nhân trên sông Tô Lịch, gần khu vực Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Thi thể nạn nhân nổi trên mặt sông Tô Lịch (Ảnh: Lê Hồng).

"Hiện nay đã có người nhà tới nhận thi thể nêu trên. Về nguyên nhân sự việc, danh tính nạn nhân, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ", vị đại diện nói.

Theo người dân, thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Tô Lịch trong tình trạng nổi trên mặt nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.