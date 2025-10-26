Phát hiện loài chuột mới có đuôi cực ngắn ở vùng núi Thanh Hóa

Chiều 26/10, ông Lê Đình Phương - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - cho biết loài chuột chũi này là kết quả của công trình nghiên cứu chung giữa Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Loài chuột chũi mới có tên khoa học là Euroscaptor darwini (chuột chũi Darwin). Tên loài được đặt theo tên của nhà tự nhiên học lỗi lạc Charles Darwin - người có những đóng góp nền tảng cho sinh học tiến hóa, ảnh hưởng sâu sắc đến phân loại học hiện đại và hiểu biết của nhân loại về sự hình thành loài.

Hình ảnh ghi nhận loài chuột chũi mới tại khu rừng ở Pù Luông (Ảnh: Ban Quản lý cung cấp).

“Loài chuột chũi mới này được phát hiện tại nhiều địa điểm điển hình trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Đây là loài chuột chũi thứ 6 được ghi nhận ở Việt Nam. Trước đó, các nhà khoa học đã phát hiện 5 loài khác”, ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, các mẫu vật của loài chuột chũi Darwin được thu thập dọc theo tuyến khảo sát rừng rậm trên sườn núi phía tây nam của dãy Pù Luông, ở độ cao 900-1.100m so với mực nước biển.

Loài này được phân biệt rõ với các loài cùng chi nhờ đặc điểm đuôi cực kỳ ngắn, chỉ nhô ra khỏi bề mặt da khoảng 2mm. Đuôi được bao phủ hoàn toàn bởi những sợi lông cứng, thưa, ngắn, dài dần về phía đầu xa, gồm 6-7 đốt sống đuôi, ít hơn đáng kể so với các loài khác

“Nghiên cứu này có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho thấy Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông vẫn còn nhiều bí ẩn về đa dạng sinh học cần được tiếp tục khám phá trong tương lai”, ông Phương cho hay.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân và Phú Lệ. Khu bảo tồn hiện ghi nhận 908 loài động vật và 1.597 loài thực vật.