Phát hiện hàng nghìn đồng tiền cổ chôn sâu trong lòng đất

Ngày 25/12, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình đi rà phế liệu, một nhóm người dân đã phát hiện số lượng lớn tiền cổ được chôn sâu trong lòng đất tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra ban đầu, số tiền cổ có tổng trọng lượng khoảng 15kg, gồm hàng nghìn đồng tiền bằng đồng đã bị oxy hóa, dính chặt vào nhau thành từng mảng lớn.

Một phần tiền cổ được phát hiện (Ảnh: Công Trần).

Các đồng tiền có hình tròn, đường kính khoảng 2,4cm, ở giữa đục lỗ vuông cạnh. Mặt trước khắc hai chữ Hán "Ngũ Thù" theo thể triện thư (chữ thư pháp Trung Quốc cổ), mặt sau để trơn, viền mỏng và khá đều.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, đây là tiền Ngũ Thù - một trong những loại tiền xuất hiện sớm và có thời gian lưu hành dài trong lịch sử Trung Hoa và khu vực Đông Á.

Nhiều đồng tiền đã bị oxy hóa, dính chặt vào nhau (Ảnh: Công Trần).

Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phát hiện số lượng tiền Ngũ Thù lớn như vậy.

Các cơ quan chức năng đang bảo quản và nghiên cứu nhằm làm rõ giá trị lịch sử, khảo cổ của số tiền cổ, đồng thời ngăn chặn nguy cơ thất lạc, mua bán trái phép cổ vật.