Hà Nội: Thực hư chuyện phát hiện 1 tạ tiền cổ và thanh kiếm “trấn yểm”

Ngày 23/9, nhiều trang mạng xã hội xôn xao bàn tán và chia sẻ hình ảnh chụp các khay tiền cổ dính nhiều bùn đất, được một số người đào lên khi đang thực hiện một công trình xây dựng.

Những hình ảnh được đăng tải kèm dòng trạng thái: “Trong lúc con cháu đang đào móng xây lại nhà thờ họ thì khai quật ra khoảng 1 tạ tiền và 1 thanh kiếm cổ tính đến thời điểm này, ước tính niên đại hàng trăm năm lịch sử”.

Địa điểm đào thấy tiền cổ được cho là tại xóm Trại, làng Tốt Động (Chương Mỹ - nay là xã Quảng Bị, Hà Nội). Chủ bài đăng còn đặt câu hỏi đây phải chăng là “đồ trấn yểm?”.

Nội dung được nhiều trang dẫn lại ngày 23/9 thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận (Ảnh: Chụp màn hình).

Những hình ảnh kèm dòng nội dung gợi mở ly kỳ tạo sự tò mò lập tức thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Nhiều trang mạng đăng tải lại hình ảnh và trích dẫn nội dung như thể sự việc chỉ mới diễn ra trong ngày một ngày hai mà không hề biết thực hư ra sao, không có kiểm chứng.

Cư dân mạng vì thế sôi nổi bình luận. Nhiều người trầm trồ trước sự giàu có của “các cụ ngày xưa”. Không ít ý kiến lại phỏng đoán, thêu dệt những câu chuyện huyền bí mang đậm màu sắc tâm linh, mê tín dị đoan, kèm theo những nhận định phi lý như “trấn bằng kiếm không đùa được đâu”...

Dưới bài đăng, một tài khoản giới thiệu là người thân của chủ nhân công trình cho biết, người thân của mình vẫn có cuộc sống yên ấm, cư dân mạng không nên đồn thổi vô căn cứ.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng bị suy diễn và thêu dệt nhiều chuyện kỳ bí (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến vụ việc, sáng 24/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Tô Thị Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị - cho biết, sự việc xảy ra từ nhiều năm trước nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị người dùng mạng đăng tải lại trên các hội nhóm.

“Đây là nội dung cũ nhưng các trang mạng lấy lại và đăng tải như sự việc mới diễn ra nhằm “câu like, câu view” (thu hút lượt xem, tương tác). Chúng tôi đã cử phòng văn hóa kết hợp cùng công an vào cuộc xử lý, yêu cầu những tài khoản đăng tải gỡ hình ảnh để tránh việc xuyên tạc thông tin”, bà Đào nói.

Thông tin thêm về sự việc, ông Trịnh Văn Cường - Trưởng Phòng văn hóa Xã hội xã Quảng Bị - cho biết, sự việc xảy ra vào năm 2021, tại xóm Trại, làng Tốt Động. Số tiền được tìm thấy không quá nhiều, do góc chụp nên nhiều người nghĩ chủ nhà đào đúng “kho tiền”.

Theo ông Cường, nhiều bài đăng về sự việc này còn lưu ở các trang mạng nên thi thoảng được nhiều người lấy đăng tải lại nhằm tạo sự thu hút. Từ đây, nhiều bình luận mang tính mê tín dị đoan xuất hiện, ảnh hưởng xấu tới nhận thức của cộng đồng.

“Chúng tôi đã liên hệ đến nhiều trang yêu cầu gỡ bài đăng nhưng một số tài khoản đăng dưới dạng ẩn danh nên khó tìm”, ông Cường nói.

Cũng theo Trưởng Phòng Văn hóa, Xã hội xã Quảng Bị, tại khu vực làng Tốt Động thi thoảng người dân cũng tìm thấy các món đồ cổ như tiền xu, nồi đồng… khi triển khai các công trình xây dựng. Người cao tuổi trong làng phỏng đoán, đó là cách giấu tài sản khi loạn lạc của người xưa, nhưng sau đó người chôn các tài sản lại quên vị trí nên còn tồn tại đến ngày nay.