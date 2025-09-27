Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm bánh trung thu “bẩn”

Trong 3 ngày (23-25/9), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin, tài liệu, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền, Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh trung thu (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, bước đầu công ty này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 bánh trung thu, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện đơn vị này đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền) và phát hiện gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Đến ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình, Đà Nẵng) và phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Cơ quan chức năng cũng phát hiện cơ sở này vi phạm trong xử lý nước thải.

Tiếp đến, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ K.A.P. (phường Bàn Thạch, Đà Nẵng). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty này sản xuất và kinh doanh gần 500 bánh trung thu thập cẩm nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 bánh trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường.