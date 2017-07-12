Phát hiện hàng chục cá thể voọc chà vá chân đen quý hiếm

Ngày 11/7, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Thị xã Long Khánh (Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua quá trình điều tra và tìm hiểu từ nguồn tin báo của người dân địa phương, đơn vị này đã xác định được 3 đàn voọc chà vá chân đen với hàng chục cá thể đang sinh sống trên núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

1 cá thể voọc chà vá chân đen đang sinh sống trên núi Chứa Chan.

Ông Tôn Hà Quốc Dũng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - thị xã Long Khánh, cho biết, sau khi tiếp nhận nguồn tin từ người dân về việc có nhiều cá thể voọc chà vá chân đen sinh sông trên núi Chứa Chan, đơn vị này đã theo dõi tìm hiểu và ghi hình ảnh về các đàn voọc này.

Theo đó, khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân đen chia làm 2 đàn nhỏ hiện đang sinh sống ở độ cao khoảng 300m trên núi Chứa Chan, thuộc địa bàn ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Ngoài ra, ở độ cao 600 m trên núi, còn có 1 đàn voọc khác cũng đang sinh sống.

“Thời điểm đàn voọc xuất hiện và di chuyển từ nơi nghỉ đến nơi kiếm ăn thường vào buổi sáng và chiều hàng ngày”, ông Dũng cho biết.

Trước đó, nhiều người dân có rẫy dưới chân núi Chứa Chan và những người hành hương, làm công quả ở các chùa ven núi thỉnh thoảng bắt gặp có một bầy voọc xuất hiện ở lưng chừng núi. Thậm chí có lúc chúng còn xuống tận các mô đá dưới chân núi để kiếm ăn. Sau đó, nhiều người biết chuyện đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, voọc chà vá chân đen là một trong những loại động vật nguy cấp quý hiếm nhóm 1B, cần được đặc biệt ưu tiên bảo vệ.

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - thị xã Long Khánh đã triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ các đàn voọc này.

Vĩnh Thủy