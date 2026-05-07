Phát hiện hai thi thể nổi trên sông Thạch Hãn

Sáng 7/5, người dân xã Triệu Bình (Quảng Trị) phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua địa bàn nên trình báo chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Bước đầu xác định người này là P.H. (SN 1968), trú tại thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình.

Nơi phát hiện thi thể nữ giới (Ảnh: Hoài Nghĩa).

Theo gia đình ông H., người này rời nhà vào 14h ngày 6/5, không rõ đi đâu, người thân tìm kiếm nhưng không thấy.

Trong sáng 7/5, người dân tại xã Triệu Phong (Quảng Trị) cũng phát hiện một thi thể nữ giới khoảng 45-50 tuổi, nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua địa phận thôn Hậu Kiên.

Nhận được tin báo, Công an xã Triệu Phong đã vớt thi thể nạn nhân lên bờ để xác định danh tính và làm rõ vụ việc.