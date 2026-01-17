Phát hiện các cọc gỗ nghi là hệ thống phòng thủ chiến lược thời nhà Trần

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc phát hiện một số cọc gỗ tại khu di tích Kiếp Bạc (Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng). Các cọc gỗ được cho là có chiều dài khoảng 4m, đường kính khoảng 30cm.

Theo các thông tin chia sẻ, các cọc gỗ được sắp xếp theo trật tự có chủ ý. Đánh giá ban đầu cho thấy đây có thể là một bộ phận trong hệ thống phòng thủ chiến lược của căn cứ Vạn Kiếp dưới thời nhà Trần.

Cọc gỗ được tìm thấy trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc (Ảnh: Đền Kiếp Bạc).

Trao đổi với báo chí, ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cho biết các cọc gỗ được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc.

Theo ông Mạnh, khả năng các cọc gỗ có niên đại từ thời nhà Trần. Tuy nhiên, để xác định chính xác cần chờ kết luận của các nhà khoa học. Hiện Viện Khảo cổ học đã được mời khai quật khu vực này.

“Sau khoảng 20 ngày khai quật, Viện Khảo cổ học sẽ tổ chức báo cáo sơ bộ", ông Mạnh cho biết.

Trước đó, tại Hải Phòng và Quảng Ninh, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều bãi cọc gỗ lim, táu được quân dân nhà Trần cắm dưới lòng sông Bạch Đằng, phục vụ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông năm 1288.

Các khu vực phát hiện bãi cọc sau đó đã được xây dựng thành di tích, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho người dân và du khách.