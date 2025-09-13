“Phải có chế tài xử lý dự án các được cấp đất, cấp phép nhưng không đầu tư”

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong tháng 9, chiều 13/9.

Chính phủ tại phiên họp này đã cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án luật và một dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Tinh thần được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi, nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng 9 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận xây dựng luật trong tình hình mới, Thủ tướng định hướng pháp luật phải vừa có chế tài quản lý hiệu quả, kiểm soát quyền lực, chống lợi dụng chính sách để tham ô, tham nhũng, lãng phí, vừa phục vụ, kiến tạo phát triển đất nước nhanh và bền vững, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thiết kế luật phải theo hướng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm để giảm bớt thủ tục hành chính. Đi kèm với đó, luật phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu rà soát, bổ sung, sửa đổi luật phục vụ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, nhất là thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm đồng bộ, tổng thể, hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng lưu ý là rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, có lộ trình thực hiện trong năm nay bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật để cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết (Ảnh: Đoàn Bắc).

Những năm tiếp theo, Thủ tướng cũng yêu cầu có lộ trình, cương quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết; nghiên cứu phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao trách nhiệm và năng lực thực thi của cấp dưới.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, không để hình thành nhóm chính sách, nhóm lợi ích.

Chỉ đạo khuyến khích đầu tư ra nước ngoài, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu bỏ giấy phép nhưng thiết kế công cụ để kiểm soát đảm bảo an ninh tiền tệ, an ninh tài chính, ngăn ngừa lợi dụng chuyển tiền ra nước ngoài. “Nhưng cũng không vì điều này mà sinh ra giấy phép không cần thiết”, Thủ tướng nhắc thêm.

Trong bối cảnh đất nước đang thiếu vốn, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại cơ chế để tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư gián tiếp, đồng thời kiểm soát chất lượng của dòng đầu tư vào các dự án quy mô lớn, phát triển xanh...

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Phải có chế tài xử lý đối với các dự án được cấp giấy phép, cấp đất đầu tư, song không đầu tư hoặc đầu tư không đúng quy định, bảo đảm phân minh, rõ ràng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý thêm các bộ ngành cần khẩn trương xây dựng dự thảo những nghị quyết trình Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ, nhằm thực hiện những nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành, khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống.