Phá cửa cuốn cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy ở TPHCM

Ngày 5/6, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Phú.

Khoảng 22h30 ngày 4/6, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong nhà có 6 người đang nghỉ ngơi.

Do căn nhà được bao bọc bởi hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa kéo nên khi phát hiện cháy, những người bên trong liên tục hô hoán cầu cứu. Vị trí xảy ra hỏa hoạn chỉ cách trụ sở Công an phường Bình Phú vài chục mét nên lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt, mang theo bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Minh Nghiêm).

Tại hiện trường, cửa cuốn bị khóa chặt khiến công tác cứu người gặp khó khăn. Lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân đã phá và nâng cửa cuốn, đồng thời cắt khóa cửa kéo để khói và nhiệt thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế đám cháy, đồng thời hướng dẫn các nạn nhân thoát thân qua lối đi bên nhà hàng xóm.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, cả 6 người trong căn nhà đều được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó. Hỏa hoạn khiến một số vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh tại tầng trệt bị cháy, hư hỏng nặng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chữa cháy được điều đến hiện trường (Ảnh: Minh Nghiêm).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chuyên nghiệp không triển khai chữa cháy do đám cháy đã được khống chế trước đó.

Theo người dân khu vực, tầng trệt căn nhà được cho thuê để kinh doanh quán ăn, gia đình chủ nhà sinh hoạt ở các tầng trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người thuê mặt bằng vừa dọn dẹp hàng quán, đóng cửa ra về thì bất ngờ xảy ra cháy.