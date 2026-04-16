Tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức liên ngành do Thủ tướng thành lập

Yêu cầu này được đặt ra trong Văn bản số 412 của Thủ tướng về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng. Văn bản do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Hồng Phong).

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong.

Trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp. Việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định cần trình Chính phủ trước 5/5, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp được giao tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đôn đốc, thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng thành lập.

Việc này phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và gửi về Bộ Nội vụ trước 25/2.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ chủ trì, đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chậm nhất trước 5/5.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành trong quý II năm 2026.

Về lĩnh vực công chức, công vụ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trình Thủ tướng trong tháng 4.

Đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ khẩn trương trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2026-2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trình Thủ tướng trong tháng 4.