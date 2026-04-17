Thủ tướng giao nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Sáng 17/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới.

Với yêu cầu phát triển đất nước thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh với vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước, nhiệm vụ đặt ra cho ba cơ quan hết sức nặng nề.

Thực hiện tốt nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, đúng quy định và một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì. Ông cho biết Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện nghiêm việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ, trình Chính phủ phương án trước 20/4.

Về một số nhiệm vụ cụ thể với từng bộ, cơ quan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, vừa tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, huy động tối đa nguồn lực xã hội.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả; khắc phục triệt để tư duy "không quản được thì cấm"; bảo đảm hệ thống pháp luật ngành nội vụ minh bạch, đồng bộ, khả thi.

Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh.

Bộ Nội vụ cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế; đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý II).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tham mưu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; hoàn thiện các báo cáo sơ kết, đề xuất phương án, lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhất là đối với các nhóm yếu thế; vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm quốc gia…

Chú trọng thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng định hướng cần phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không để trùng lắp, lãng phí, thất thoát nguồn lực.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đơn vị được giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực quản lý.

Với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trong đó, Thủ tướng lưu ý chú trọng thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt cần đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn; đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, phát hiện và khắc phục những khoảng trống pháp lý, kiến tạo, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI.