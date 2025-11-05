Ông Trần Duy Đông được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 5/11, Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ gồm 41 người, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh gồm 11 người.

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ông Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh. Ông Bùi Văn Trường, Tỉnh ủy viên và bà Đỗ Thị Ngọc Ánh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Tỉnh ủy Phú Thọ cũng chỉ định 7 cán bộ tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh và bà Đỗ Thị Ngọc Ánh được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận hội nghị, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh dù mới hợp nhất và đứng trước nhiều thách thức, khó khăn, song Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng trưởng mạnh; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều đột phá; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Trần Duy Đông cùng các lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Đông yêu cầu thời gian tới mỗi cán bộ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, cùng chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung, xây dựng Đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, động lực đổi mới trong toàn bộ hệ thống chính trị cấp tỉnh...

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.