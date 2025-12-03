Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Ngày 3/12, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng thống nhất cử 8 ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số này có 3 phó chủ tịch đương nhiệm là ông Nguyễn Phi Hùng, bà Trần Thị Mẫn và bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

Ông Lê Trí Thanh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng).

Các thành viên mới là bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố và ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

Đại hội cũng thống nhất hiệp thương cử 115 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Trí Thanh (55 tuổi), quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ. Trình độ chuyên môn Đại học ngân hàng, Đại học luật kinh tế, Thạc sĩ chính sách công.

Ông Thanh nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũ. Sau sáp nhập, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.