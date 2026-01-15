Ông Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Mới đây, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh nhấn mạnh, ông Bùi Thế Duy là cán bộ có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đánh giá cao những đóng góp của ông Bùi Thế Duy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh hy vọng ông Duy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều sáng kiến mới đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xây dựng Viện Hàn lâm không ngừng lớn mạnh.

Bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ mới, ông Bùi Thế Duy khẳng định quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ và sức lực của mình cùng các cán bộ trong Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát).

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, công tác nhân sự lần này không chỉ là bước phát triển mới đối với cá nhân ông Duy mà còn đối với sự gắn kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Bùi Thế Duy sinh ngày 9/5/1978. Quê tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ Phó giáo sư, Tiến sỹ tin học; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, ông Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.