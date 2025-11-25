Ô tô lật trên đèo, người dân Lâm Đồng chung tay gom hàng giúp tài xế

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 25/11 trên đèo Phú Sơn, đoạn thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà, Lâm Đồng.

Người dân thu gom cà phê giúp tài xế xe tải (Ảnh: Tú Linh).

Thời điểm này, tài xế Phạm Văn Dợn (SN 1985, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải chở cà phê lưu thông trên đèo, bất ngờ phương tiện chuyển hướng, lật nghiêng. Tai nạn làm tài xế cùng phụ xe là anh Phan Minh Nghĩa bị kẹt trong buồng lái, hàng chục tấn cà phê ở thùng xe bị đổ xuống đường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Sơn Lâm Hà có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và người dân cứu 2 người trên xe ra ngoài.

Hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng giúp tài xế gom cà phê bị đổ (Ảnh: Tú Linh).

Hàng chục người dân sau đó cùng lực lượng công an, dân quân, thanh niên xã Phú Sơn Lâm Hà giúp tài xế thu gom cà phê bị đổ, đảm bảo tài sản cho tài xế.

Say vụ việc, tài xế và phụ xe bị thương nhẹ, được chăm sóc y tế.