Ô tô bốc cháy trên đường Vành đai 3

Ngày 9/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết khoảng 9h cùng ngày, ô tô chở vật liệu xây dựng mang BKS 29D-205.xx do tài xế N.V.C. (ở phường Định Công) điều khiển, di chuyển trên đường Vành đai 3 (hướng Linh Đàm đi ngã tư Khuất Duy Tiến).

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi xe đi tới đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển (phường Thanh Xuân) thì bốc cháy dữ dội.

"Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi. Sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng dập tắt vụ cháy, làm rõ nguyên nhân vụ việc", vị đại diện nói.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc ô tô, tài xế kịp thời đưa nhiều đồ đạc trong xe ra ngoài.