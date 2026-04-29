Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3

Khoảng 17h30 ngày 29/4, chiếc ô tô con do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), hướng Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm, thì bốc cháy dữ dội.

Theo cảnh sát, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường dập lửa, phân luồng giao thông. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, ngọn lửa bùng phát từ khu vực dưới nắp capo ô tô, sau đó phát triển ra toàn chiếc xe. Rất may thời điểm đó, lái xe đã kịp thoát ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.