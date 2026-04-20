Nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh nhặt được túi da chứa hơn 200 triệu đồng

Ngày 20/4, Công an phường Long An (Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp một nữ sinh lớp 8 nhặt được túi da chứa hơn 200 triệu đồng và mang đến trụ sở công an nhờ trả lại người đánh rơi.

Nữ sinh là Trần Thanh Ngọc, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Thống Nhất, phường Long An.

Ngọc bàn giao túi xách chứa hơn 200 triệu đồng cho công an (Ảnh: Công an phường Long An).

Chiều 18/4, trên đường về nhà, khi đến khu vực gần chân cầu Tân An, Ngọc nhặt được một túi da. Kiểm tra bên trong, em phát hiện số tiền lớn cùng vài vật dụng cá nhân.

Ngay sau đó, Ngọc mang chiếc túi đến Công an phường Long An trình báo, nhờ cơ quan chức năng trả lại cho người bị mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An xác định chủ tài sản là anh Trần Quốc Khải, ngụ tại địa phương. Tối cùng ngày, lực lượng công an phối hợp với Ngọc bàn giao lại tài sản cho anh Khải.

Ngọc trao lại túi da cho người đánh rơi (Ảnh: Công an phường Long An).

Công an phường Long An ghi nhận, biểu dương hành động trung thực, trách nhiệm của em Ngọc.

“Đây là minh chứng cho sự giáo dục từ gia đình và nhà trường, là tấm gương cần lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi hành động đẹp góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu tình người”, đại diện Công an phường Long An chia sẻ.