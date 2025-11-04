Nữ bác sĩ được phong quân hàm Trung tướng

Ngày 4/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú (PGS.TS.TTƯT) Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc là người trực tiếp chủ trì các hoạt động của Đảng ủy, công tác Đảng, công tác chính trị của bệnh viện.

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967, tại Hà Nội. Năm 1989, bà tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Quân y.

Năm 2000-2001, bà đã qua khóa đào tạo về chuyên ngành Nội Thần kinh tại Cộng hòa Pháp và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học năm 2003 tại Học viện Quân y, được phong Phó Giáo sư năm 2014.

Trước khi giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108, bà từng là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ não của bệnh viện này.

Năm 2022, bà được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định cho bà Nguyễn Hoàng Ngọc (Ảnh: Bệnh viện 108).

Hiện Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là Chủ nhiệm bộ môn Nội Thần kinh, Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108, Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học bệnh viện, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam và Phó chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, bà đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa II; tham gia với vai trò chủ tịch hoặc ủy viên của gần 100 hội đồng chấm luận án, luận văn tại các cơ sở đào tạo y khoa lớn như Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Dược Hà Nội.

Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu đề tài cấp nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.