Niềm tin, khát vọng của Bộ đội Hải quân về Đại hội Đảng bộ Quân đội

Với lực lượng Hải quân - nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, sự kiện này được cán bộ, chiến sĩ quan tâm đặc biệt.

Những ngày này, không khí luyện tập, huấn luyện và chuẩn bị phương án sẵn sàng chiến đấu diễn ra đồng thời với các hoạt động văn hóa, thể thao tại các đơn vị Hải quân.

Tại Vùng 4, sĩ quan và chiến sĩ vừa huấn luyện, vừa tham gia phong trào thi đua, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ở Trường Sa, từng ca trực, từng buổi huấn luyện được coi là hành động thiết thực chào mừng đại hội.

Các đơn vị Hải quân cũng đang kiểm tra kết thúc huấn luyện K3 (biên đội hiệp đồng chiến đấu), thực binh bắn đạn thật lần hai trên biển, tập trung nâng cao chất lượng kỹ thuật, hậu cần, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

Đây là những hoạt động thực chất, phản ánh tinh thần “hướng về đại hội” bằng việc hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.

Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân huấn luyện hiệp đồng trên biển (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã đạt nhiều thành tựu to lớn.

Trong đó Quân chủng Hải quân xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Quân chủng nghiên cứu, nắm chắc và dự báo chính xác tình hình; chủ động tham mưu đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình trên biển để phát triển đất nước.

Quân chủng xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội Việt Nam, cùng các nước xây dựng vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển...

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) đánh giá, đại hội lần này không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn định hướng xây dựng Quân đội, Quân chủng trong giai đoạn mới.

"Chúng tôi kỳ vọng những quyết sách sắp tới sẽ tạo bước đột phá về chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu”, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa nói.

Theo chương trình, đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Những vấn đề được dư luận quan tâm là các giải pháp cụ thể để nâng cao sức mạnh quốc phòng trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng phức tạp; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư khoa học - công nghệ cho quốc phòng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh biển.